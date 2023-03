Traffico dirottato per i lavori: proteste dei residenti di via San Giorgio

Quando, il 13, via Ancona a Osimo sarà chiusa per i lavori post frana, le vie secondarie di San Biagio saranno molto più battute dagli automobilisti. Quasi tutte però presentano problemi. "Non è servito l’accorato appello inviato all’Amministrazione comunale dai residenti di via San Giorgio, San Biagio. La strada è di proprietà privata, pertanto i residenti, da sempre, sostengono a proprie spese i costi per la manutenzione e ne sono unici responsabili in caso di incidenti o altri eventi pericolosi che possono verificarsi sulla stessa – dice Michela Staffolani, portavoce di Fratelli d’Italia -. Nel 2012 l’amministrazione comunale aveva predisposto tutto quanto necessario per sottoscrivere gli atti di trasferimento ed acquisire la strada, procedimento che, senza alcun motivo e senza minimamente informare, si è inspiegabilmente interrotto".

Nelle ultime settimane, però, il carico degli automezzi è aumentato esponenzialmente a causa di due eventi straordinari, la necessità di chiudere una corsia, franata per eventi calamitosi, di via Ancona appunto, e la chiusura di via Colle San Biagio per effettuare i lavori di manutenzione. "In questa ultima circostanza la viabilità è stata deviata su via San Giorgio, dove sono transitati anche grossi camion. Ora, anche alla luce del fatto che via Ancona resterà chiusa per almeno tre settimane, i cittadini sono tornati a chiedere a gran voce che il trasferimento sia portato a termine e che l’amministrazione si occupi di ripristinare le condizioni del manto stradale".