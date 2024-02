Traffico illecito di rifiuti e tangenti. Chiusa l’inchiesta: undici indagati

Corruzione, traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale. Ad ottobre scorso erano scattate cinque misure cautelari, due per imprenditori jesini e tre per pubblici ufficiali, residenti tra Ancona e Jesi, dipendenti di pubbliche amministrazioni tra le quali l’Ast e l’Inrca. Nel mirino erano finiti il Centro Ambiente di Jesi e la società municipalizzata che lo gestiva, la Jesi Servizi Srl, più la società Nuova Edil System di Jesi che si occupa di ristrutturazioni, costruzioni, noleggio di mezzi e smaltimento rifiuti. I carabinieri forestali di Ancona, la guardia di finanza e la Capitaneria di porto, hanno chiuso il cerchio sull’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Ancona, con il pm Paolo Gubinelli. In tutto gli indagati salgono a 11 (i 5 delle misure, solo uno era finito in carcere gli altri ai domiciliari ma sono decadute per tutti, più 6 rimasti sempre a piede libero). Nei giorni scorsi è stato notificato a tutti l’avviso di conclusioni indagini, propedeutico ad una prossima richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura. Una vasta operazione a cui gli inquirenti erano arrivati indagando su abbandoni di rifiuti in aree non autorizzate, scoprendo un presunto giro corruttivo di tangenti per assegnare appalti pubblici e raggirare il conferimento di 1.600 tonnellate di rifiuti nel centro di raccolta di Jesi. I sei che si aggiungono all’indagine sono due idraulici, un dirigente Ast, un avvocato custode giudiziario di un’area oggetto di fallimento, un ingegnere libero professionista e un amministratore delegato.

La conclusione delle indagini è emersa ieri durante il bilancio 2023 dei carabinieri forestali. L’operazione è stata citata tra quelle più rilevanti effettuate nell’anno appena concluso. Complessivamente i controlli svolti dal gruppo forestali nel 2023 sono stati più di 65mila. Sono stati 4 gli arresti effettuati, su 418 persone denunciate all’autorità giudiziaria. Accertati più di 2mila illeciti amministrativi per un totale di oltre un milione di euro di multe. "L’abbandono e lo smaltimento illecito dei rifiuti rappresentano ancora una delle maggiori criticità ambientali – ha evidenziato il colonnello Roberto Nardi, comandante regionale dei carabinieri forestali – è il settore dove in maniera più incisiva si è registrato un aumento di attività rispetto all’anno precedente".

Il numero dei reati accertati sui rifiuti registra un più 12,5%. Migliorano gli incendi boschivi, con 3mila controlli annui, che hanno fatto registrare solo 30 casi (-39%). La sezione Cites, guidata dal tenente colonnello Simone Cecchini, si è occupata di attività a tutela della fauna e della flora a rischi estinzione. Svolti 432 controlli, accertati 4 reati e 21 illeciti amministrativi. Costituiscono un business gli uccelli da richiamo per uso venatorio, venduti da allevatori certificati fino a 300 euro. "C’è chi cattura gli uccelli migratori – ha spiegato Cecchini – mettendo loro l’anello che si mette agli uccelli nati in cattività per poi venderli. E’ reato". Tra Ancona e Pesaro i forestali hanno sequestrato nel 2023 114 uccelli con anelli contraffatti. Animali con fratture alle zampe e feriti.

Quest’anno il calendario fotografico ha come tema l’Africa, a tutela della flora e della fauna dove un corno di rinoceronte supera al chilo il prezzo dell’oro e arriva a costare 66mila euro.