Traffico illecito di rifiuti. Indagato per corruzione, chiesta l’archiviazione

Indagato per corruzione, la Procura di Ancona chiede l’archiviazione per Matteo Cicconi, sindaco di Pioraco e funzionario della regione Marche, finito nella primavera scorsa in una inchiesta per inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti. La vicenda, con l’indagine delegata ai carabinieri forestali, aveva portato al sequestro di tre centrali biogas in provincia di Ancona insieme anche a un allevamento di bovini ad Agugliano. Erano otto le persone fisiche indagate e quattro le società, con accuse a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale e corruzione. Cicconi era finito nel registro degli indagati come responsabile del procedimento di rilascio di autorizzazioni per la conversione di impianti da biogas a biometano. La corruzione era contestata in concorso con il responsabile legale di uno degli impianti sequestrati. L’imprenditore avrebbe promesso un regalo a Cicconi in cambio del rilascio di un provvedimento illegittimo per agevolare la conversione a biometano. Accuse sempre respinte dal sindaco tanto che i suoi difensori, gli avocati Salvatore Santagata e Alessandra Piccinini, avevano presentato subito una memoria difensiva dove si evidenziava che "non c’era contezza di regalie nell’iter di rilascio dell’autorizzazione". La Procura deve ancora chiudere l’inchiesta per le altre posizioni.

m.v.