"Traffico in tilt dopo la frana, intervenite subito"

Priorità a Osimo oggi è ripristinare la viabilità in via Ancona, gravata dal senso unico alternato imposto dal cedimento della scarpata. Sono giorni che si formano lunghe code di automobili tra San Biagio e l’Aspio, una situazione divenuta insostenibile. "Ho appena inviato alla Prefettura la richiesta di un summit urgente assieme a Regione e Anas, proprietaria e gestore della 361 Septempedana – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. I costi per mettere in sicurezza la strada che da San Biagio scende all’Aspio sarebbero di circa 450mila euro e l’intervento appare complesso. Non possiamo permetterci di restare per troppe settimane in questa situazione, quindi la riunione in Prefettura è necessaria per far comprendere l’emergenza attuale sull’asse Osimo-Ancona e la necessità di accelerare i tempi e trovare soluzioni viarie alternative compatibili e condivise". Per quanto riguarda le lamentele per lo stato delle strade osimane, molte delle quali divenute "groviera" con il tempo, il primo cittadino aggiunge: "Siamo consapevoli che molte strade osimane hanno bisogno di manutenzione straordinaria ed è per questo che nel bilancio di previsione per il 2023 sono inseriti oltre due milioni di euro di investimenti per rifare gli asfalti. Alcuni dovevano partire già a fine 2022, penso ad esempio alle quattro rotatorie (Tre Archi, Crocifisso, Borgo e Campocavallo lato Cerretano) ma il maltempo e il freddo non l’hanno permesso. Per la buona riuscita del cantiere bisogna avere una temperatura sopra gli 8-10 gradi.

Inoltre le piogge dello scorso fine settimana hanno acuito alcune situazioni, rendendole particolarmente critiche". In via San Biagio, dove i cittadini avevano segnalato alla Polizia locale danneggiamenti per buche troppo grandi e profonde, ieri mattina è partito l’intervento per una prima messa in sicurezza, poi si interverrà asfaltando la carreggiata nel tratto più rovinato. L’asfalto definitivo su tutta via San Biagio sarà fatto da Astea una volta terminato l’intervento ai sottoservizi di via Flaminia I che slitterà a primavera. Dalla prossima settimana invece, salvo ulteriori imprevisti dovuti alla pioggia, partirà il cantiere per rifare alcuni tratti di via Colle San Biagio. "E’ evidente che non c’è stata in tanti anni una programmazione, ma interventi a macchia di leopardo, con strade asfaltate a tratti – polemizza Gilberta Giacchetti delle Liste civiche -. Nei viali del cimitero Maggiore ci sono così tante buche, che le persone, spesso anziane, che si recano alla tomba dei propri cari hanno difficoltà a camminare".

Silvia Santini