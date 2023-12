"Traffico? Più gente per il Natale. Usate le navette e gli scambiatori"

"Ai visitatori per Natale diciamo di usare le navette messe a disposizione e i parcheggi scambiatori. Più di questo non possiamo fare, dobbiamo tenere conto anche delle attività economiche e dunque non possiamo chiudere alle auto il centro. Sulle ciclabili stiamo lavorando, ma non possiamo penalizzare il traffico veicolare".

Viabilità, sosta e mobilità: in attesa di presentare il Pums (il Piano urbano per la mobilità sostenibile) l’assessore con la delega specifica (oltre a quella sulla sicurezza) Giovanni Zinni affronta il tema da vari punti di vista.

Ieri in consiglio ha risposto a una raffica di interrogazioni, a partire da quella di Mirella Giangiacomi sul caos traffico in centro nei giorni del periodo natalizio: "Da nostre verifiche, fatte anche con l’ausilio del comandante della polizia locale, Marco Caglioti, non sono emersi volumi particolari rispetto al passato. Purtroppo dispiace per i residenti, ma il periodo delle feste la città è di tutti e col cambio di passo sul Natale in città arrivano da tutte le Marche. Detto questo è fondamentale che i cittadini e i visitatori comprendano che è altamente sconsigliato raggiungere il centro per tentare di trovare parcheggi che, sicuramente, a partire da metà pomeriggio saranno sempre più difficilmente disponibili e che la puntualità e la velocità delle navette dipenderà in altissima percentuale da quanto le strade del centro saranno lasciate libere e scorrevoli. Invitiamo gli automobilisti a utilizzare i parcheggi scambiatori e le navette, per poter assistere ai vari eventi natalizi".

Zinni ha risposto anche a Massimo Mandarano (Gruppo Misto – Italia Viva) sulla ciclabile di Passo Varano e i rischi legati alla circolazione veicolare: "Le ciclabili ci piacciono, ma ci sono delle controindicazioni. Metteremo tutto a regime una volta approvato il Pums".

Sulla sosta infine c’è un’importante novità alla Zipa: "Rifaremo tutta la segnaletica orizzontale e verticale su via Mattei e vie limitrofe e soprattutto creeremo 230 stalli in un’area comunale tra Marina Dorica e il ponte, zone bianche con alcuni posti per disabili; questo nel 2024. L’idea più a lungo termine è fare un parcheggio a raso in un pezzo dell’area ex CCS e lì ipotizzare un project financing per un futuro multipiano".