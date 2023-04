Traffico su via Rinaldi: scatta la raccolta firme

Mentre l’aula si infiamma sulle modifiche alla viabilità per i lavori al cavalcavia del viale della Vittoria la città scopre la seconda bretella: la gimkana che passa sotto il ponte, mentre i residenti che si affacciano sull’altra bretella di via Rinaldi raccolgono le firme. Già una trentina i firmatari della petizione che sostiene la pericolosità dell’inversione del senso di marcia per creare la bretella. Si chiede il dietrofront su questa soluzione che comunque se si guarda al traffico e agli ingorghi sembra aver dato i suoi frutti. Nei prossimi giorni la raccolta firme sarà depositata in Comune. Mentre i commercianti del viale chiedono ristori per il calo delle vendite conseguente alla chiusura del tratto (fino al 30 giugno). Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo nel comunicare l’apertura nella stessa giornata (ieri alle 10) della seconda bretella al Viale ha parlato di "soluzione straordinaria, attuata dopo le verifiche fatte e frutto di studio e applicazione non improvvisati".

Sulla stessa linea la consigliera di maggioranza Agnese Santarelli secondo la quale le soluzioni poi apportate (le due bretelle) erano già state preventivate e sono state frutto di approfondimento da parte del Comune, dell’azienda e della polizia locale. Ha parlato invece di "improvvisazione" dall’opposizione Francesco Rossetti (Riformisti per Jesi): "L’amministrazione comunale – spiegano i Riformisti per Jesi e Orizzonte Jesi - cambia idea su quanto dichiarato un mese fa. Risultato? Zero programmazione e cittadini alle prese con decisioni che cadono dall’alto senza preavviso. Bene il passaggio sotto l’arcata laterale, anche se andava fatta sin da subito, ma meglio tardi che mai. Condividiamo la richiesta di ristoro dei commercianti a ridosso del cavalcavia, che hanno visto in tre mesi di chiusura del passaggio pedonale, ridotti i propri introiti. Grande preoccupazione – aggiungono dalle due liste - per la cosiddetta ‘bretella’ di Via Rinaldi: comprendiamo e sosteniamo le preoccupazioni dei residenti di quella via a carattere residenziale, inadatta ad accogliere un traffico sostenuto, che mette a repentaglio la sicurezza dei pedoni, degli automobilisti e dei residenti. Altre soluzioni meno impattanti si possono trovare, soprattutto tenendo conto dei disagi che si creano con decisioni frettolose e poco approfondite". L’apertura della bretella del Viale ieri non sembra aver causato disagi e anzi agevolato i flussi di traffico.

Sara Ferreri