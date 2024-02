Ancona, caos traffico in via Veneto. "Non ci sono posti auto "

Ancona, 26 febbraio 2024 – “Caos in via Veneto, siamo abbandonati". A parlare sono due residenti, Giorgio Alessandrini e Alessandra Dubrovich: "Siamo ostaggi a casa nostra per la mancanza di posti auto, soprattutto all’entrata e all’uscita dei ragazzi dalle Leopardi. Ci sono sia i genitori sia i nonni che arrivano diverse ore prima e si posteggiano sotto le nostre abitazioni togliendoci il posto auto".

Le medie Leopardi, tra l’altro, si trovano di fronte all’ex PalaVeneto, in attesa di riqualificazione: "Noi residenti paghiamo l’abbonamento annuale a Mobilità e Parcheggi e chi non è residente dovrebbe pagare il ticket, ma i genitori e nonni aspettano in auto gratis, giocando col telefono o leggendo il giornale", fa Dubrovich. Che continua: "Io di parcheggio pago 30-40 euro per la prima auto, ma per la terza siamo arrivati a 180. E noi, degli stalli blu, ne usufruiremo sì e no per due mesetti".

Prosegue Alessandrini: "All’inizio di via Montebello c’è un palazzo in costruzione, e il cantiere sottrae posti alle auto. Ma dall’altra parte della carreggiata i posti sono riservati solo ai residenti di via Montebello. Se quindi si è creato un precedente, perché non farlo anche qui da noi, in via Veneto?". Ad aggravare la situazione, anche "il magazzino della Caritas, che toglie ulteriori posteggi. Nessuno ci ascolta e noi siamo davvero preoccupati e stanchi". Senza tra l’altro considerare "le auto alla fermata dei bus. La carreggiata è stretta e gli autisti devono scendere dai mezzi per fare retromarcia e passare". E sorvoliamo sul fatto che dietro il PalaVeneto, che aspetta interventi decisivi, "parcheggiano tutti coloro che lavorano in centro e che non sanno dove andare per la carenza di posti auto". Rincarano la dose i residenti: "In via Montebello, le vetture parcheggiano sul marciapiede e saltano le mattonelle. Neanche le carrozzine o i pedoni riescono a passare. Bisogna mettere dei paletti".

Una situazione ben conosciuta dall’assessore a manutenzione e lavori pubblici, Stefano Tombolini: "Quella è una zona critica, ben vengano i suggerimenti degli abitanti che mi sento di raccogliere. Ragioneremo sul da farsi. Il PalaVeneto? È in ritardo e nei prossimi giorni valuteremo cosa fare". Un pressing, quello del Comune, che ha portato a dei risultati al Mercato delle Erbe, il cui cantiere sembra ripartito. "Se tutto va bene, l’area che ruota su via Veneto diventerà un polo sempre più attrattivo – riprende – tra palas, teatro e scuole. Va fatto un ampio discorso con la polizia locale e con l’assessore di riferimento, Giovanni Zinni. Credo vi sia però anche un problema di concezione della città. Bisogna andare verso una città sostenibile. Meno auto, più mezzi pubblici".