Trafugarono le offerte in chiesa: denunciati

Ad un mese e mezzo dal furto delle offerte nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, a Castelferretti, i carabinieri della Tenenza di Falconara hanno chiuso il cerchio delle indagini e denunciato le due persone che se n’erano andate con "appena" 90 euro, rubati dalle cassette del presepio e delle candele votive.

Si tratta di due uomini, un 28enne e un 37enne, uno residente in provincia e l’altro ad Ancona città, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Come anticipato il 20 gennaio sul Carlino, era soltanto questione di giorni prima che i due malfattori fossero scoperti, dato che la parrocchia è, da tempo, adeguatamente "sorvegliata" e protetta dagli occhi digitali.

E in effetti, proprio le immagini della videosorveglianza hanno permesso agli inquirenti di risalire all’identità di chi aveva compiuto quel colpo.

Il raid era stato messo a segno nel primo pomeriggio del 13 gennaio, quando i due sono entrati all’interno della chiesa, approfittando dell’assenza di persone, per poi trafugare senza scrupoli i soldi delle offerte dei fedeli, compresi quelli lasciati per omaggiare la raffigurazione della Natività che, come ogni anno, viene realizzata in un angolo a destra dell’entrata in occasione delle festività di Natale.

Magro, magrissimo il bottino racimolato, quanto grande il danno morale per la comunità di Castelferretti dove, per giorni, non si è fatto che parlare d’altro. L’accaduto era stato denunciato in caserma dal parroco della frazione, don Wojciech Ulaczyk. A quel punto sono scattate le attività investigative dei carabinieri guidati dal comandante Giuseppe Esposito, grazie proprio alla visione dei filmati registrati dalle spycam.

Dalle stesse, è emerso che uno dei due aveva tentato, invano, di forzare la colonnina delle offerte del presepio, danneggiandola.

In supporto era arrivato l’altro e, seppure goffamente, i due erano riusciti a scardinare la cassetta delle candele votive, tirando fuori meno di cento euro, e portandone via un’altra ancora.

In breve tempo, però, i militari della Tenenza sono riusciti a risalire al volto dei due uomini, comparandolo con gli accertamenti effettuati dalla Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale carabinieri di Ancona, fino a scovarne le generalità.

Dunque, per uno dei due, c’è stata l’assoluta certezza con l’identificazione "de-visus", in occasione di uno specifico servizio di osservazione: l’ultimo atto prima della denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di furto aggravato in concorso.

