Tragedia del Primo maggio: muore a 31 anni

Stava celebrando il Primo maggio in compagnia quando è accaduta la tragedia. Era residente a Filottrano l’uomo annegato all’ora di pranzo giovedì scorso in un tratto del fiume Candigliano, profondo oltre due metri, ad Acqualagna. Si chiamava Muhammad Ali Raza il 31enne di origine pakistana che si trovava in zona per festeggiare appunto la festa dei lavoratori. L’uomo è andato subito in difficoltà e ha chiesto aiuto ma è sprofondato e deceduto prima che i presenti potessero soccorrerlo. Il sindaco Luca Paolorossi, a nome di tutta la comunità filottranese, commosso, ha detto: "Ieri mattina fin dalle prime ore siamo stati catapultati in una sensazione di sgomento. Tutta la comunità di Filottrano si stringe alla comunità pakistana residente nel nostro territorio e non solo. Ero molto legato ad Ali e alla sua famiglia. Arrivati a Filottrano nel 2001 si sono integrati perfettamente nella nostra comunità, persone laboriose persone per noi veramente importanti per lo sviluppo delle nostre aziende. Bashir, suo padre, è mio capo sarto da più di 20 anni, Naseer suo zio responsabile dello stiro. Ecco questi sono gli extracomunitari che tutti i cittadini vorrebbero e un po’ anche i sindaci perché gente di poche richieste e tanta fatica e rispetto. Faccio le condoglianze a tutta la comunità islamica e a quella pakistana. Abbraccio forte la famiglia. Ogni anima assaggerà la morte. Possa Allah, il Signore dei mondi, concedergli un alto posto nel Paradiso. Possa Allah concedere pazienza e grande ricompensa ai familiari. Amen".

Dopo la segnalazione dell’emergenza, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli e il nucleo fluviale di Pesaro oltre a due elicotteri da Bologna e una squadra di sommozzatori, sempre da Bologna, i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno coordinato le ricerche con il supporto delle pattuglie di Cagli, Urbino e Apecchio. Il corpo senza vita del 31enne è stato ritrovato in acqua attorno alle ore 15 dai sommozzatori dei vigili del fuoco: i sub hanno riportato a riva il cadavere, mettendolo a disposizione delle autorità competenti. Sul posto, oltre ai sub, hanno operato la squadra dei vigili del fuoco di Cagli, l’elicottero del Reparto volo di Arezzo e l’elicottero del Reparto volo di Bologna.

Silvia Santini