Tragedia di Rigopiano ed elezione a sindaco:. Pugnaloni in tribunale per le doppie querele

Ci sono state erogazioni singole con importi fino a diecimila euro per il piccolo Samuel di Michelangelo, sopravvissuto alla tragedia di Rigopiano dove persero la vita i suoi genitori Dino Di Michelangelo e Marina Serraiocco, da parte di benefattori. Quei soldi erano rimasti fermi diverso tempo però perché il Comune attendeva che fosse nominato il tutore definitivo. Una donna, che aveva effettuato un bonifico di 360 euro, ha chiesto la restituzione del dono e il Comune aveva accettato la richiesta. Si era aperto sui social un lungo dibattito dove l’allora consigliera comunale Maria Grazia Mariani aveva scritto che avrebbe fatto la stessa cosa, li avrebbe rivoluti indietro per portarli di persona e anzi, avrebbe denunciato il Comune per appropriazione indebita. Giovanni Strologo (il marito) aveva scritto che quei soldi, forse, sarebbero dovuti andare a qualcun altro. Il sindaco Simone Pugnaloni li ha denunciati entrambi per diffamazione chiedendo in totale diecimila euro di danni. Il 20 novembre ci sarà la seconda udienza. Il giorno dopo sarà di nuovo in aula per la seconda udienza del processo contro Dino Latini per diffamazione.