Tragedia evitata in mare: salvata dal bagnino

Entra in acqua con bandiera rossa, il bagnino di salvataggio evita il peggio e la riporta a riva con l’aiuto di un collega e un bagnante. Sono stati momenti di paura quelli vissuti da una turista straniera che, nonostante il vento e la corrente, non ha rinunciato a fare il bagno nello specchio antistante il tratto di spiaggia libera adiacente al molo di levante. "C’era un forte vento di scirocco – spiega Lorenzo Poeta, 19enne bagnino di salvataggio dell’associazione Astra 2.0 – la corrente di ritorno spingeva verso gli scogli ed era molto forte, la signora si trovava in difficoltà e sono subito partito con il baywatch per cercare di riportarla a riva". Quello di Lorenzo è stato il terzo salvataggio, effettuato nel tratto molo – Rotonda nell’ultima settimana. "Un signore, nuotatore è venuto in mio aiuto insieme a Riccardo Montesi, il bagnino in servizio nella torretta vicino alla mia e in tre abbiamo cercato di riportarla a riva, la corrente era molto forte, la signora aveva delle escoriazioni che si era procurata battendo negli scogli e non è stato facile". La turista, in spiaggia insieme ad alcune amiche, era entrata in acqua da sola, incurante della corrente presente in quel tratto di mare: "Aveva bevuto acqua, ma è rimasta sempre cosciente – prosegue – l’abbiamo portata a riva dove l’abbiamo subito fatta sedere, le abbiamo medicato le ferite e preso i parametri che erano tutti regolari. Nel frattempo abbiamo anche chiamato il 112, ci siamo consultati con il personale medico, ma la signora non è voluta che intervenissero. È rimasta seduta per un po’ prima di andarsene insieme alle amiche".

Sono circa cento i bagnini in servizio nei sedici chilometri di spiaggia, dove le associazioni ‘Senigallia Spiagge’ e ‘Astra 2.0’ provvedono ad arruolare i baywatch formati per lo più dalla Società Italiana Nazionale Salvamento che organizza corsi di Salvamento da più di vent’anni. "Per me questo è il terzo anno da bagnino di salvataggio – conclude Poeta – tra i problemi che affrontiamo quotidianamente, c’è quello della bandiera rossa che viene spesso ignorata, come vengono ignorati i nostri consigli". Il servizio di salvamento è attivo fino al 31 di agosto anche nei tratti di spiaggia libera adiacenti agli stabilimenti balneari. Attivo anche un presidio della croce rossa, per pronto intervento, nella darsena turistica del porto dov’è ormeggiato anche un gommone dei vigili del fuoco per pronto intervento.