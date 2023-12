Tragedia in centro: trovato morto un senza fissa dimora

Era nella stessa posizione da troppe ore e alla fine qualcuno si è insospettito. Un senza fissa dimora è stato trovato, ieri pomeriggio, morto, in via Podesti, la parte alta che si trova nel quartiere di Capodimonte. Erano le 17 quando è stato dato l’allarme al 112 che ha inviato sul posto una ambulanza e la polizia. Per l’uomo, 67 anni, di origine serba, un clochard che da tempo stazionava ad Ancona, non c’è stato più nulla da fare. Era morto già da molte ore. Un decesso per cause naturali. È stata esclusa qualsiasi tipo di violenza o aggressione. È probabile che il malore lo abbia colto già nella notte.

L’uomo era adagiato su un giaciglio di fortuna, vicino ad un garage, non molto visibile dalla strada. Si sono accorti di quella sagoma i residenti. Lo hanno visto già al mattino, accovacciato, ma sembrava dormisse. Nelle ore seguenti lo hanno notato ancora immobile. Non rispondeva ai richiami, se avesse bisogno di aiuto e così è stato chiamato il 112, temendo il peggio. Una pattuglia delle volanti ha raggiunto il posto. Il clochard, un volto noto tra i senzatetto, aveva con sé i documenti quindi è stato facilmente identificato. Spesso dormiva in zona porta, sotto le guglie che ora ospitano il presepe vivente.

Su autorizzazione del magistrato di turno la salma è stata rimossa dal giaciglio e portata in obitorio all’ospedale di Torrette. Il 67enne aveva famiglia in Serbia che è stata contattata in serata dalle autorità locali per avvisarla della morte.