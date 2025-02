Tragedia in galleria. Un malore, poi lo schianto

Non sono state rilevate responsabilità da parte del camionista della bisarca per la morte di Marco Baldinelli, 42 anni, deceduto mercoledì sotto la galleria del Montagnolo dopo un frontale. Il conducente del mezzo pesante, che trasportava automobili, difficilmente poteva evitare lo scontro perché è rimasto sempre sulla propria corsia, stringendosi anche a destra e toccando la volta del tunnel. Emerge dai rilievi della polizia stradale. L’incidente si è verificato attorno alle 19.40, lungo la statale 16. L’automobile di Baldinelli, che di professione era un tributarista e lavorava nello studio commercialista del padre, una Peugeot 308, ha percorso il contromano per almeno una 50ina di metri, andando in accelerazione, prima di schiantarsi contro il muso della bisarca. L’ipotesi più plausibile è che abbia avuto un malore o una distrazione anche se non sono stati trovati segni di frenata sull’asfalto. Il 42enne era quasi arrivato a casa, al Pinocchio, dove viveva con la madre. Lascia un bambino di sei anni. Il pm Paolo Gubinelli ieri mattina attendeva gli atti dei rilievi della polizia stradale prima di aprire un fascicolo che potrebbe essere a carico di ignoti o di fatti non costituenti reato. Non ha disposto autopsia sul 42enne, tifoso dell’Ancona calcio, e la salma è stata restituita ai familiari che hanno già fissato il funerale. Ci sarà domani, alle 10.30, nella chiesa di Cristo Divino Lavoratore, a Posatora. L’Unione Rugbistica Anconitana ha espresso parole di cordoglio. "Era volontario della segreteria del Rugby Ancona. Uun amico, un punto di riferimento, una presenza sempre disponibile e sorridente".

ma. ver.