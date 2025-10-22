Tragedia sull’E45: vola fuori strada in auto. Morto Luca Franceschini, grave la moglie

È il 62enne imprenditore senigalliese Luca Franceschini la vittima dell’incidente che si è verificato alle 12.30 di ieri lungo la superstrada E45, fra gli svincoli del Rato e quello di Gabelletta-San Gemini, in direzione Perugia. L’uomo si trovava alla guida di un’Alfa Romeo Stelvio quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, ha urtato il guardrail ed è finito in una scarpata adiacente alla carreggiata.

In auto con lui c’era la moglie, la 56enne Susi Pompili, sotto choc, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari. La donna è stata trasferita all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni in codice rosso e la prognosi è riservata. L’auto di Franceschini, che viaggiava in direzione Perugia, è l’unica vettura rimasta coinvolta nell’incidente. La salma del 62enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli inquirenti non escludono che a causare il sinistro possa essere stato un malore: sul corpo dell’uomo potrebbe essere disposta l’autopsia. Da Foligno è partito l’elisoccorso Nibbio, che è atterrato a poca distanza dall’incidente. La strada è stata riaperta regolarmente al traffico ieri pomeriggio.

I familiari sono stati avvisati e si sono subito mossi per raggiungere il luogo dell’incidente. La notizia del decesso di Luca Franceschini si è diffusa in città nella serata: l’uomo era molto conosciuto perché da qualche tempo gestiva un’attività a poca distanza dalla galleria del centro commerciale ‘Il Maestrale’. Appassionato di mare, il 62enne era molto conosciuto anche al Porto della Rovere. Una coppia conosciuta anche in centro storico, dove la moglie per anni aveva gestito un’attività commerciale.