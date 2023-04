"Traghetti spostati nella zona ex silos"

"In collaborazione con l’Arpa Marche e in linea con il Progetto Inquinamento Atmosferico (Pia) e con il progetto Ancona Respira prevediamo la possibilità di individuare nuovi punti di misurazione fissi e di impiegare in modo combinato i mezzi mobili e le metodologie statistiche e geostatistiche in grado di spazializzare in modo realistico le misure disponibili. Questo è il primo impegno.

Il tema dell’inquinamento dell’aria è già centrale nelle politiche urbane, non a caso solo pochi giorni fa è stato installato a piazza Cavour un nuovo pannello sul quale i cittadini possono consultare i dati sui componenti emissivi per le successive 48 ore, secondo un modello previsionale costruito con il Pia.

Queste informazioni erano disponibili da tempo sul sito Ancona Respira e su un pannello nella sede del Comune, così aumenta ancora la trasparenza e l’accessibilità ai dati. L’obiettivo più generale è non solo quello di mantenere i livelli di alcuni inquinanti al di sotto di quelli indicati dalla legge, ma anche al di sotto di quelli considerati ‘sicuri’ dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Un ultimo cenno sulle emissioni del porto. Rispetto a questo un netto miglioramento della qualità dell’aria si avrà grazie all’elettrificazione delle banchine unita alla possibilità di spostare i traghetti alle banchine degli ex silos.

Proprio gli studi del Pia e le relative idee messe a progetto dicono che il trasferimento dei traghetti fuori dalla zona storica potranno portare grandi benefici sulla dispersione degli agenti inquinanti".