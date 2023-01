Tragitto Tirreno-Adriatico Pedalata sotto la pioggia per Nibali a Osimo

In tanti ieri mattina hanno pedalato assieme a Vincenzo Nibali per il tragitto della Tirreno Adriatico dell’11 marzo a Osimo. Tutti gli appassionati di ciclismo si sono radunati in piazza Boccolino per un tour che ha ripercorso gran parte del circuito osimano della sesta tappa. I partecipanti, senza obbligo di iscrizione ma solo quello di rispettare le norme del Codice della strada, sono partiti con l’intera carovana alle 9.30 scendendo da piazza Boccolino a via Cinque Torri, via Fonte Magna, via Costa del Borgo poi a San Paterniano fino all’incrocio per Offagna, quindi passaggio nel borgo medievale, discesa verso Montegallo e quindi via Colle San Biagio, via Industria, via Pastore (per evitare la statale 16), via Fontanelle di Abbadia, via Abbadia, via Flaminia I, svolta a destra alla Gironda per scendere verso San Biagio, quindi si risalirà per via Montegalluccio, via Bellafiora, via Roncisvalle e infine, anziché prendere in salita la durissima Costa del Borgo, come accadrà alla corsa ufficiale, si prenderà per via Cialdini, via Lionetta e ritorno in piazza. Due pattuglie della polizia locale hanno aperto e chiuso il gruppo dei partecipanti per consentire un transito in sicurezza.