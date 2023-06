"Tramonti a Montetorto", tornano le visite al sito archeologico con apericena e anche musica

In un gioiello antico come la villa romana a Casenuove di Osimo, l’evento "Tramonti a Montetorto" riparte oggi e replica giovedì 29 sempre dalle 19 con la visita al sito archeologico del primo secolo a.C. impiegato per la produzione di olio e vino, il più importante d’Italia, e l’apericena condito da musica. Lungo il percorso didattico sono stati inseriti pannelli esplicativi dettagliati su ciascun settore della villa e una ricostruzione grafica in 3d dell’impianto produttivo. Uno dei format più apprezzati dell’estate osimana è tornato quest’anno sempre all’insegna della storia, del buon cibo con "contorno" di note musicali. Il calendario è fitto: in programma lo stesso doppio appuntamento a luglio, il 6, 13, 20 e 27, e ad agosto il 3, 17, 24 e 31. Visita e apericena 20 euro.