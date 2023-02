Trampoli, clown e musica: è Ancona in maschera

Conto alla rovescia per ‘Ancona in Maschera’, il Carnevale cittadino che si svolgerà oggi in pieno centro con la partecipazione di gruppi mascherati, musicisti, artisti vari e altre attrazioni. Il raduno avrà luogo in piazza della Repubblica (ore 15.30), da dove prenderà il via il corteo che si snoderà lungo corso Garibaldi fino a raggiungere piazza Cavour. Alla sfilata in maschera parteciperanno la Banda musicale di Torrette, la Mao Branca Street Band, gli sbandieratori di San Floriano, le majorette di Pianello Vallesina vestite da Arlecchino, i trampoli, le farfalle e i clown di "Sasselles Show Fantasy Parade", le principesse e gli altri personaggi disneyani di "Fantasia, Sogno e Realtà", i danzatori dell’"Accademia Danze Ottocento", i baby percussionisti di "Zona Musica", i gruppi mascherati di alcuni istituti scolastici e numerosi altri gruppi e singoli in maschera che si sono iscritti al concorso a premi per la migliore maschera 2023.

Questi ultimi (alcuni rappresenteranno il mondo di Harry Potter, altri pirati, supereroi, personaggi medievali e ottocenteschi) saliranno sul palco di piazza Cavour e sfileranno davanti alla giuria che decreterà i vincitori. I premi in palio sono offerti dai due sponsor del Carnevale anconetano: Criluma Viaggi (smartbox viaggio ‘2 notti a spasso in Europa’ e 4 biglietti all inclusive per trascorrere una giornata nel treno storico della Ferrovia Subappennina Italica) e Salumi Offagna (prosciutti e altri salumi).

Protagonista dello show sul palco, condotto da Roberto Cardinali, sarà il noto comico, mago, illusionista e personaggio televisivo Andrea Paris, ospite principale di questa edizione. Un’altra performance molto attesa è quella delle fontane danzanti, che concluderanno al tramonto la vivace e affascinante kermesse.

"Dopo lo stop di tre anni dovuto alla pandemia – dice Stefano Foresi, assessore alla Partecipazione Democratica, che ha organizzato ancora una volta l’evento - finalmente le maschere ritornano a popolare corso Garibaldi e piazza Cavour dando vita ad uno degli appuntamenti più apprezzati dagli anconetani. Siamo contenti di poter finalmente riproporre alla città questo appuntamento attesissimo da grandi e piccini e che fa parte delle nostre tradizioni. Un momento di festa che coinvolge tutta la cittadinanza chiamata a partecipare con creatività e fantasia alla sfilata. Il Carnevale, tradizione consolidata ad Ancona, vuole rappresentare una iniezione di energia e ottimismo dopo un periodo buio".