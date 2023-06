Transenne, erba alta, toppe di cemento sulla rotonda a mare

Scalinata aperta a metà, transenne da più di un anno, erba alta e rampe posizionate male: è bufera di polemiche, al Passetto, una delle spiagge più amate e frequentate dagli anconetani. Un fiore all’occhiello, che – secondo i bagnanti – sarebbe stato preparato per la stagione estiva 2023 alla "bell’e meglio". Andrea Penna, storico bagnante, punta il dito contro "le toppe di cemento sulla rotonda, e nei pressi dei bagni pubblici sotto la scalinata". Qui, la pavimentazione caratteristica del Passetto, fatta di lastroni grigi è stata profanata – per così dire – da una gittata di cemento bianco. In quel tratto, le lastre erano state infatti divelte dal maltempo e dalla furia del mare invernale. La soluzione del Comune? Una distesa di cemento, proprio come successe due anni fa. "E vogliamo parlare della rampa per scendere in acqua? Quella che si trova davanti alla torretta del bagnino, di fronte allo stabilimento balneare, non ha il gradino ed è posizionata male. Il tratto finale non è immerso in acqua e si fatica a salire", fa notare la signora Lina, volto noto della baia. "Se il sali-scendi è stato inizialmente pensato per chi ha difficoltà motorie, ora viene usato dai bambini per tuffarsi. La ghiaia, a riva, non è spianata bene e manca persino un bullone di ferro sul corrimano. È stato detto agli operai del Comune, ma hanno risposto che va bene così. Mi sembra assurdo". Andrea ipotizza che la rampa sia montata al rovescio. E vogliamo parlare della sciatteria nei pressi dell’ascensore? Vicino alla rampa di legno "ci sono tavole di legno marcio e la pavimentazione è davvero sporca". A corredo di ciò, da notare l’erba incolta nell’unica parte di scalinata fruibile. Gli scogli e il molo perdono pezzi: Claudio Cerusico ha più volte chiesto un intervento a Comune e Regione per arginare l’erosione della baia.

ni.mor.