Transito mezzi Adr, c’è lo stop al divieto

Termina divieto di transito dei mezzi Adr sulla superstrada Ss76, cioè per il trasporto merci pericolose, sul Comune di Fabriano Confartigianato esprime soddisfazione. Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza delle gallerie della SS 76 dove, per effetto dell’ordinanza Anas valida fino al 31 dicembre scorso, il passaggio dei mezzi Adr era vietato nel tratto nelle gallerie Malvaioli, Monticelli e Burano, tra Fabriano Est e Ovest, per consentire i lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici e di messa in sicurezza. Ora i mezzi Asr tornano a percorrere la SS 76: i mezzi diretti in Umbria regolarmente lungo la carreggiata Est-Ovest, mentre quelli in entrata nelle Marche transitano sulla corsia di sorpasso. "La notizia non è di poco conto in quanto il transito di tali mezzi sulla direttrice Ancona-Perugia resta fondamentale per l’intero centro Italia – commenta Luca Bocchino di Confartigianato Trasporti Ancona – specie in un momento delicato per l’intero comparto che continua a soffrire per i rincari dei carburanti e i ritardi dei lavori di completamento del raddoppio della SS 76. Il completamento della Quadrilatero, almeno nel versante anconetano, resta un nodo da sciogliere e sul quale l’attenzione resta alta".