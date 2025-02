Transumanza scortata: strade invase da pecore

Uno spettacolo insolito, al giorno d’oggi, ma unico nel suo genere. Perché in qualche modo proietta nel passato e permette di riscoprire antiche tradizioni, legate al mondo della campagna. Lo spettacolo cui facciamo riferimento è quello cui si sono imbattute decine di automobilisti domenica, quando un vasto gregge di pecore è stato visto transitare nelle vie periferiche della città. Soprattutto all’altezza della zona industriale, tra Falconara e Castelferretti. La presenza degli ovini, adeguatamente accompagnati dai pastori – vestiti con abiti perfettamente coerenti con quanto viene svolto nei pascoli e nelle aree rurali d’Italia – e ai cani pastori, non è passata affatto inosservata ai cittadini che, da subito, hanno segnalato la presenza delle pecore, verosimilmente in transumanza, anche alla Polizia locale.

E proprio per questi motivi, una pattuglia è stata chiamata a intervenire all’altezza di via Marconi, all’intersezione con via La Costa, proprio mentre il gregge aveva imboccato la salita per dirigersi in un campo limitrofo dove, si è scoperto poi, avrebbe trascorso la notte, prima di riprendere la marcia e raggiungere all’indomani chissà quale altra località del nostro territorio. Storia delle migrazioni stagionali di greggi e pastori, che in alcune fasi dell’anno percorrono le vie "naturali" o, come in questo caso, anche arterie altamente frequentate, tanto da rendere necessaria quella che potremmo definire una "scorta" degli agenti del Comando di Palazzo Bianchi.

Durante il passaggio delle pecore, gli operatori avrebbero effettuato alcuni controlli identificativi, ma soprattutto hanno verificato che non vi fossero criticità alla circolazione stradale in quei tratti potenzialmente più trafficati della città. Il gregge, da quanto emerso, potrebbe essere partito qualche giorno prima da Potenza Picena. Sui social, neanche a dirlo, sono arrivati tantissimi commenti e, in particolare, ha colpito una foto che è stata scattata da una persona in via La Costa. Ovvero quella della "macchia bianca" di pecore a salire verso la campagna che, in quei momenti, aveva letteralmente riempito la carreggiata.

Alcuni veicoli sarebbero rimasti bloccati per pochi minuti, giusto il tempo di consentire al gregge di passare. Un’immagine che ha suscitato moltissime interazioni degli utenti per una situazione che, ripetiamo, non è affatto usuale per chi vive in città. Altri scatti hanno mostrato, invece, lo stesso gregge nei pressi di via del Consorzio. Ma non sarebbero gli unici in giro in questo periodo, in cui sono frequenti gli spostamenti degli animali assieme ai loro pastori e ai cani che sorvegliano. Di certo, il caso falconarese ha creato molta curiosità nella cittadinanza.

