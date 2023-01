Trap, reggaeton, hip hop: al Miami club sabato il party "Mamacita"

E’ tutto pronto per l’eccezionale party ‘Mamacita’ al Miami Club di Monsano. L’appuntamento, in programma sabato sera, è un invito a ballare quella che nella presentazione viene definito come ‘la più esplosiva musica r&b, trap, hip hop, reggaeton e afro di tutti i tempi’. Due le sale dove gli ospiti potranno scatenarsi. Nella main room a selezionare la musica saranno i dj Frankie Di Palma, Niche e MR Kevin. Nella Red Room, invece, alla consolle ci saranno Fabrizio Fattori e Tium. Le donne potranno entrare gratis entro la mezzanotte e mezzo, mentre per gli uomini il biglietto d’ingresso è di 15 euro. Info e prenotazioni 3792919780.