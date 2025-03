Tre trapianti di fegato in 12 ore: ora l'eccellenza è made in Marche

Ancona, 21 marzo 2025 – Un risultato eccezionale per la Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche: tre trapianti di fegato effettuati in appena 12 ore.

LA STORIA / Paolo dona un rene alla fidanzata: “E ora ci sposiamo”

L'equipe, diretta dal professor Marco Vivarelli, ha operato tre pazienti alla fine di febbraio, dimettendoli in seguito con esito positivo.

I pazienti coinvolti sono due uomini adulti, tra i 50 e i 70 anni, e una minorenne, provenienti da Marche e Abruzzo.

La straordinarietà dell'evento sta nei tempi ridotti degli interventi, realizzati simultaneamente in due sale operatorie attigue, coinvolgendo oltre 20 professionisti tra chirurghi, anestesisti, infermieri e tecnici.

"Un tempo, per un singolo trapianto, servivano almeno 18 ore - ha spiegato il professor Vivarelli -. Oggi, grazie ai progressi nelle tecniche chirurgiche e nelle procedure organizzative, riusciamo a raggiungere questi traguardi con regolarità."

I tre fegati trapiantati sono stati prelevati da pazienti deceduti in tre diversi ospedali: Modena, Perugia e Senigallia.

Due organi provenivano da donatori in morte cerebrale, mentre uno è stato prelevato in seguito a morte cardiaca, una procedura più complessa e sofisticata.

L'équipe, diretta dal professor Marco Vivarelli, al lavoro durante la maratona dei trapianti

“Il riconoscimento della qualità della Clinica di Torrette arriva anche a livello internazionale – sottolinea il professor Vivarelli -. La nostra presenza in board di risonanza mondiale conferma l'eccellenza raggiunta negli anni e si sostanzia di fronte a exploit come quello compiuto a fine febbraio. Ormai non è più sufficiente avere un bravo chirurgo, la cosiddetta 'buona mano', ma è assolutamente necessario che alle spalle ci sia un'organizzazione di supporto di alto livello. Procedure avanzate, come ad esempio i tre interventi portati a termine in mezza giornata, devono essere fatte in strutture ospedaliere dotate di network professionali di qualità. Sono i dettagli, ora e sempre di più, a fare la differenza”.

Nel settembre scorso, tre dei chirurghi di Torrette hanno contribuito alla redazione delle linee guida mondiali per il trattamento chirurgico del fegato: il professor Marco Vivarelli nel panel degli esperti, il professor Federico Mocchegiani nel comitato di valutazione e il dottor Andrea Benedetti Cacciaguerra nel gruppo di ricerca.

L'importanza del traguardo è stata sottolineata anche dal Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori: "Questo risultato evidenzia l'eccellenza del nostro centro e il valore della ricerca scientifica. Dobbiamo anche riflettere sull'importanza della donazione di organi e sulla generosità dei donatori, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile."

Anche il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Armando Marco Gozzini, ha espresso soddisfazione: "Trapiantare tre fegati in così poco tempo è una conferma dell'alto livello delle nostre prestazioni. Un ringraziamento particolare va al professor Vivarelli, al personale sanitario e ai donatori, persone che sacrificano molto per salvare la vita degli altri".

Nonostante i successi, resta l’allarme per il calo delle donazioni di organi a livello nazionale. "Le Marche sono in controtendenza rispetto al quadro nazionale e questo riguarda sia il 2024 che i primi mesi dell'anno in corso", ha concluso Vivarelli. Un appello, quindi, alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della donazione, per garantire a sempre più pazienti una nuova possibilità di vita.