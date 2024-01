Trapper Baby Gang arrestato: a rischio il concerto di Ancona. “Il Comune ora vigilerà”

Ancona, 28 gennaio 2024 – Nuovi guai giudiziari mettono a forte rischio la presenza del trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, che il prossimo 27 aprile dovrebbe esibirsi al PalaPrometeo di Ancona: è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in seguito ad una vicenda ancora da decifrare.

Secondo l’accusa mossagli da un "suo amico", ricoverato la scorsa settimana in ospedale con un foro alla gamba sinistra dopo un "colpo di arma da fuoco", sarebbe stato proprio l’artista a sparare. I fatti si sarebbero consumati nella casa di Lecco dove Baby Gang stava già scontando la misura alternativa dell’obbligo di dimora.

Una misura, da qualche giorno, inasprita. Come visto, il 22enne era già confinato nella sua abitazione dopo un’altra sparatoria, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, Milano, in cui rimasero feriti due senegalesi. Il processo si era già concluso con una condanna a 5 anni e 2 mesi in primo grado. Poi, qualche tempo fa, i giudici avevano disposto, prima della sentenza del 15 novembre, l’obbligo di dimora a Lecco, chiuso in casa dalle 20 alle 9, salvo essere autorizzato in seguito ad uscire per cantare ad un concerto.

Ma il 20 gennaio è arrivata la denuncia per lesioni aggravate, all’esito di quell’episodio da chiarire. Di sicuro a casa di Mouhib, i carabinieri hanno trovato "una pistola ad aria compressa con relative munizioni metalliche" e non un’arma da fuoco, seppure avesse negato qualsiasi detenzione di armi.

Al momento il Tribunale ha revocato le autorizzazioni concesse al 22enne e relative alla sua attività musicale, come quelle per i concerti già programmati. Sullo sfondo, tra due mesi, la performance ad Ancona. Se sembra probabile lo stop della giustizia, anche il Comune, per bocca dell’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, chiarisce l’umore degli amministratori: "Sicuramente ci opponiamo a certi tipi di condotte, linguaggi e, come stiamo dimostrando, anche esibizioni che non incarnano la nostra idea musicale. Seppure vi sia un altro ente che gestisce palazzetto e artisti, il Comune sta verificando se avrà margine di azione".