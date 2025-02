Trappola a luci rosse. Adescati e ricattati con annunci sessuali: arrestata una coppia

Annunci sessuali su siti d’incontri per far cadere in trappola uomini pronti a fare sesso a pagamento anche se solo virtuale. Il trucchetto che moglie e marito avrebbero attuato era quello di attirare papabili clienti per poi ricattarli chiedendo loro del denaro per non far sapere a mogli, fidanzate e alla parentela stretta che avevano il vizietto di andare a prostitute. Per il loro silenzio sarebbero arrivati a chiedere tra i 200 e i 700 euro, in più rate. Alcune vittime hanno pagato in contanti, una, un 40enne osimano, si è ribellata e si è rivolta alla stazione carabinieri di Ancona Principale, diretta dal comandate Antonio Saracino. I militari hanno avviato un’indagine che li ha portati dritti a Civitanova, smascherando la coppia che lunedì è stata arrestata per estorsione. Si tratta di Nicolò Zampolini, 29 anni e Gloria Ripari, 27 anni. L’arresto è una misura cautelare in carcere disposta dal gip del tribunale di Macerata che l’ha emessa per i gravi indizi di colpevolezza e per evitare che reiterassero ancora il reato. Sono difesi dall’avvocato Francesco Governatori e questa mattina si terrà per loro l’interrogatorio di garanzia dove potranno fornire la propria versione dei fatti e difendersi dalle accuse ancora tutte da provare. Stando alle accuse la 27enne avrebbe avuto il compito di agganciare le vittime promettendo loro prestazioni sessuali a pagamento mentre il 29enne le avrebbe ricattate minacciandole di screditarle in pubblico. Almeno cinque le estorsioni contestate alla coppia, in concorso, e una invece tentata. Ci sarebbe anche un episodio di violenza privata aggravata. L’indagine dei carabinieri di Ancona è partita a settembre scorso, con la denuncia dell’osimano. L’uomo aveva visto su un sito d’incontri l’annuncio piccante di una ragazza che si proponeva per del sesso a pagamento. Sesso per lo più virtuale, fatto di scambio di foto e videochiamate e finalizzato, sostiene l’accusa, a carpire il numero di cellulare della vittima con cui non avveniva nulla di fisico ma tanto bastava per iniziare a ricattarlo. I militari hanno raccolto dati dai tabulati telefonici, dalla messaggistica e dai siti di annunci (ora bloccati), ben cinque diversi, per una trentina di inserzioni riconducibili sempre alla coppia civitanovese. Dopo il primo contattato tra la donna e il cliente subentrava il marito che chiamava il malcapitato dandogli appuntamento a Civitanova per farsi pagare per il suo silenzio. Le 5 vittime fino ad ora accertate hanno tra i 25 e i 40 anni e hanno sporto denuncia ai carabinieri di Sarnano, Monte San Giusto, Montecosaro e Sant’Elpidio a Mare.