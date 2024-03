Trappola da 4.800 euro: "Soldi per aiutare sua figlia". Ma l’anziana sventa la truffa

Chiamata al telefono da uno sconosciuto che le chiedeva dei soldi per non mettere nei guai la figlia che rischiava di essere denunciata. "Ci vogliono 4.800 euro – ha detto una voce maschile – passeremo a casa a prendere i soldi". A ricevere la chiamata è stata un’anziana che si è insospettita perché poco prima era stata chiamata anche al cellulare e due persone avevano tentato di carpire informazioni su dove abitava e sul suo conto corrente. La nonnina ha riagganciato e ha chiamato il 112 e poi anche la nipote. Così ha sventato una truffa che stava per essere compiuta mercoledì pomeriggio a Tavernelle. Una pattuglia della polizia ha raggiunto l’abitazione dell’anziana, dove era arrivata nel frattempo anche la nipote della donna, e ha raccolto la segnalazione. La nonnina ha riferito che, poco prima, aveva ricevuto una telefonata da un numero privato sul suo cellulare. Lei era sola in casa e la voce di chi parlava, femminile, le era sembrato fosse quella della nipote. La donna dall’altra parte della cornetta le aveva chiesto delle indicazioni, dove abitava, e dopo averle ricevute le ha passato un uomo che le ha rivolto domande specifiche per ottenere informazioni sul suo conto corrente. A questo punto l’anziana ha capito che qualcosa non andava e ha riagganciato. È stata richiamata ma non ha risposto. Dopo pochi minuti ha squillato il telefono fisso e ha risposto. Un uomo le aveva detto che la figlia si era messa nei guai e che doveva pagare 4.800 euro per aiutarla altrimenti la parente sarebbe stata denunciata. Non ci ha creduto e ha chiesto aiuto alla polizia. L’indagine è in corso per risalire ai truffatori.

Dunque, la campagna di sensibilizzazione avviata dalla questura sta avendo i suoi frutti. Dopo l’attività di informazione per spiegare alla cittadinanza anziana di non rispondere a sconosciuti e diffidare per chi si spaccia per avvocato, carabiniere, chiedendo denaro da passare a prendere per aiutare un familiare il messaggio sembra essere arrivato. Da settimane la campagna di informazione sta interessando le fasce deboli, anche con l’aiuto dei media, e la polizia ha realizzato anche una brochure che spiega come non cadere nelle truffe.

ma.ver.