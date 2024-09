Trappola hard, costretto a pagare 1700 euro

Si invaghisce di una donna nei social, si confida ed entra in intimità con lei fino a spogliarsi ma sul più bello arriva l’estorsione. E l’uomo, impaurito versa ben 1.700 euro per evitare la pubblicazione del video. Domenica, dopo articolata attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato a piede libero un 27enne originario della Guinea per estorsione. I fatti sono iniziati a luglio quando un 26enne jesino, titolare di un profilo instagram, riferiva in sede di querela che, alcuni mesi prima, iniziava uno scambio di messaggistica col profilo di una ragazza che diceva di vivere in provincia di Macerata, di professione estetista. La loro conversazione è proseguita sempre più fitta tramite Telegram. Con il passare del tempo i due sembravano trovarsi in grande sintonia. Così hanno deciso di comune accordo di fare una videochiamata denudandosi e mostrandosi nella loro intimità. Iniziata la video chiamata però non è durata che poco istanti. Improvvisamente si è interrotta e il 26enne jesino ha iniziato a ricevere una serie di messaggi dal chiaro contenuto minatorio, del tipo: "Se mi blocchi ti giuro che inizio a mandare il tuo video nudo a tutti i tuoi amici". Un tono sempre minaccioso: "Mio figlio è ammalato in ospedale, il medico mi ha chiesto 7.850 euro per salvarlo, quanti soldi puoi mandarmi ora? Ed io cancello tutto…non scherzo!". Il giovane, preoccupato dalle minacce ricevute, si è subito mostrato disponibile a versare 400 euro. Ma in tutta risposta, l’altra parte carica di rabbia continuava con insistenza a chiedere denaro, non potendo risolvere nulla con soli 400 euro. Dopo le assillanti richieste e minacce, il 26enne ha deciso di pagare la somma di 1.100 euro, tutto quello che aveva. Ha effettuato il pagamento di 900 euro tramite Paypal mentre per i restanti 200 euro, il giovane avrebbe dovuto effettuare come richiesto dalla presunta donna dietro la quale invece si nascondeva il 27enne straniero, un bonifico su di un Iban. Nonostante il versamento, la vittima si sentiva chiedere altri soldi di cui però non disponeva più. Di qui la querela e le indagini che hanno consentito di risalire all’intestatario dell’Iban legato ad un conto corrente in cui erano confluiti gli ultimi 200 euro: il 27enne della Guinea con precedenti per truffa e false attestazioni. Il conto risultava essere stato aperto in una filiale di Arezzo utilizzando il permesso di soggiorno regolare, dunque un’identità certa.

Sara Ferreri