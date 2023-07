Trascinati dalla corrente "Così ho salvato due turisti"

Si tuffa in mare per fare un bagno ma la corrente la porta via. Il fidanzato, per salvarla, si tuffa anche lui ma raggiungerla era impossibile. Così una coppia di turisti domenica ha rischiato di affogare se non fosse stato per un gruppo di canoisti che all’alba erano già in acqua per raggiungere le Due Sorelle. Il sole era sorto da poco e già scaldava il mare riflettendo tutto il suo turchese. In testa agli sportivi, a pagaiare spedito, c’era Marco Bonfitto, 49 anni, anconetano, appassionato di canoa e che si era offerto di accompagnare il gruppo di amanti del mare come lui. Lo fa quasi ogni week end. Ha notato la sagoma di una ragazza che era in evidente difficoltà. "La sua imbarcazione era molto distante – racconta Bonfitto – noi eravamo in escursione all’alba, una ventina di persone. Erano circa le 6. In linea di costa eravamo quasi davanti alla cava Davanzali, quando abbiamo sentito gridare aiuto. La voce arrivava a circa cento metri di distanza da noi ed era una voce femminile. Era una ragazza, ho visto la sua testa, credo che avesse dormito in barca e appena sveglia si è tuffata per farsi un bagno". Il mare pulito e il bisogno di rinfrescarsi un po’ hanno portato la turista, sui 30 anni di età, a commettere l’imprudenza di buttarsi senza avere subito un appoggio per poter poi risalire. Una volta in acqua infatti si è scontrata con un flusso di correnti molto forte in quel tratto e benché nuotasse velocemente il mare la stava portando via, al largo. "Prima ha provato a chiamare il fidanzato – continua Bonfitto – dicendogli che non riusciva a tornare e anche lui si è tuffato pensando però ad uno scherzo. Poi però ha visto che la situazione era seria. Le cose in quel tratto si sono un po’ complicate per loro. La corrente era forte e lui non è riuscito ad aiutarla. Nuotavano ma non non sono stati in grado di riavvicinarsi all’imbarcazione, ancorata a circa 15 metri da loro".

Sentendo le grida Bonfitto si è avvicinato velocemente e la coppia era già a 100 metri dalla barca, sempre per via della forte corrente marina. "Ho detto al resto del gruppo di non muoversi – spiega il canoista – perché in queste situazioni di panico non sai mai come reagisce chi sta in acqua, può ribaltati e se non sei un po’ esperto poi i soccorsi da fare aumentano. Io mi sono avvinato alla coppia, li ho fatti appoggiare perché erano sfiniti. La ragazza era in stato confusionale, per la paura. L’ho fatta salire sulla mia canoa e remando l’ho portata fino alla sua barca. Mi ha detto ’a te oggi è il Signore che ti manda, mi hai salvato la vita’. Non finiva più di ringraziarmi. Dopo sono tornato a prendere lui. Avevano una barca a vela".

La concitazione è stata tanta che Bonfitto ha dimenticato di chiedere ai due turisti di dove fossero. "Non c’è stato il tempo – scherza – noi abbiamo proseguito il giro".

Marina Verdenelli