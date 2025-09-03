Trasferiti cinque cani tra proteste e spintoni

Nervi tesi, occhi lucidi e persino spintoni con l’intervento dei poliziotti presenti ieri mattina per il trasferimento di alcuni cani ‘fragili’ (in capo al Comune di Jesi), problematici o mordaci, dal canile di Moie, gestito da I miei Amici Animali a quello di Ostra Vetere di "Impronte" odv. Un trasloco ‘sofferto’.

Un trasferimento, il secondo, conseguenza del cambio di gestione che ha scatenato prese di posizioni forti da parte di entrambe le associazioni. Oltre al veterinario, al personale Ast, ai responsabili delle due associazioni e ai volontari, ieri mattina al canile di via Vallati, erano presenti politici, candidati alle prossime regionali e curiosi.

Mentre al sit-in davanti la struttura andavano in scena contrasti: un’attivista sarebbe stata persino spintonata, dopo un’attenta valutazione il veterinario, Angela Palumbo, presente con l’equipe veterinaria dell’Unicam di Camerino, ha deciso di sedare solo 4 dei 5 cani previsti dagli accordi presi con il Comune il 13 agosto scorso.

Dopo la sedazione i quattro cani sono stati messi nei trasportini e in diverse auto, trasportati al canile di Ostra Vetere sotto tanti riflettori e qualche occhio lucido.

Non ha ritenuto invece opportuno sedare Rex, per via dei suoi problemi di salute. Rex dunque rimarrà al rifugio di Moie, almeno per il momento. Diversa la situazione per i sei cani richiesti in un secondo momento da "Impronte": Marshall, Hera, Mammolo, Coky, Sweety e Anna. Tre di loro – Anna, Sweety ed Hera – resteranno al rifugio di Moie perché già in preadozione. Coky, Mammolo e Marshall dovrebbero essere invece trasferiti al canile di Senigallia.

Trasferimenti che hanno ferito chi era riuscito a creare un legame con questi cani, spesso diffidenti e problematici. Ma non finisce certo qui, come spiega la presidente (dal 2024) dell’associazione "I miei Amici Animali odv" Monica Checchini: "Non parliamo di pacchi, ma di cani che hanno un loro vissuto, spesso problematico e che si sono ambientati qui. Noi siamo qui per il benessere animale, soprattutto psicologico. Restiamo convinti della nullità e illegittimità degli atti da parte del Comune e siamo intenzionati di andare al Tar. Abbiamo chiesto un confronto diretto con l’assessore Tesei (ieri assente, ndr). Avevamo chiesto di adottare 20 cani quelli che avrebbero subito un danno dal trasferimento, facendoci carico delle spese. Avremmo eliminato un costo per il Comune di Jesi, ma ci è stato negato. Impronte ci concede di tenere solo i 14 malati, i 6 per loro sani no. Ma faremo di tutto per il loro benessere".

Sara Ferreri