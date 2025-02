Trasferito al Cpr il senegalese che aveva dato un morso agli agenti

È stato trasferito al Cpr di Bari il 35enne senegalese arrestato ieri per i reati di violenza, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali dalla Volante intervenuta nei pressi di piazza della Repubblica. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto è stata anche disposta la misura del divieto di dimora nel capoluogo.

In considerazione della sua posizione di irregolarità sul territorio nonché della sua pericolosità sociale e della misura di prevenzione emessa a suo carico ed in considerazione anche dei numerosi precedenti e dei numerosi interventi delle Forze dell’ordine solo negli ultimi giorni il Questore, d’intesa con il Prefetto, ha disposto che lo straniero venisse accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari. Pertanto ieri, appena terminata l’udienza, nelle prime ore del pomeriggio i poliziotti della Questura hanno preso in carico il soggetto per tradurlo presso il C.P.R. pugliese, in attesa del volo charter di rimpatrio.

L’uomo era già noto ai poliziotti poiché, nei giorni scorsi, aveva tentato di farsi investire da alcune auto in transito nel quartiere del Piano e, ancora prima, aveva aggredito con un morso gli operatori delle forze dell’ordine che ceravano di contenerlo anche in quella situazione. Il Questore Cesare Capocasa sottolinea che "esserci sempre vuol dire dare immediata risposta a questo tipo di episodi illeciti, garantendo che soggetti destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica vengano immediatamente e materialmente allontanati dal nostro territorio".