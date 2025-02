Trasferta insidiosa per la Jesina. Il Marina fa visita al Barbara

Incroci insidiosi per le prime tre del girone A di Promozione nella quinta giornata del girone di ritorno. La capolista Fermignanese oggi resterà a guardare, perché solo domani scenderà a Chiaravalle per affrontare una Biagio Nazzaro con il dente avvelenato dopo la scoppola subita nel derby esterno contro la Jesina. Quest’ultima la più diretta inseguitrice, assieme al Vismara, proprio della prima della classe e che oggi scende a Castelfidardo per affrontare una Vigor quinta in classifica assieme al Gabicce. Il Vismara ospita un Moie Vallesina reduce da quattro vittorie su cinque partite. E quindi potrebbe essere una giornata propizia per avvicinare il podio per il Marina che sale a Barbara contro una formazione che cercherà di vedere un po’ di luce in fondo al tunnel. Scontro diretto per il Sassoferrato Genga contro il S.Orso.

Il programma, 20esima giornata (ore 15). Oggi: Appignanese-Pergolese, Barbara Monserra-Marina, Sassoferrato Genga-Sant’Orso, Villa San Martino-Gabicce Gradara, Vigor Castelfidardo-Jesina, Vismara-Moie Vallesina (ore 14:30). Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Fermignanese, Tavullia Valfoglia-Lunano.

Classifica: Fermignanese 41; Jesina e Vismara 35; Marina 31; Vigor Castelfidardo e Gabicce Gradara 30; Tavullia Valfoglia 29; Villa San Martino 28; Pergolese e Moie Vallesina 26; Biagio Nazzaro 25; Lunano 20; Sant’Orso e Sassoferrato Genga 16; Barbara Monserra 15; Appignanese 9. Prossimo turno: Fermignanese-Sassoferrato Genga, Gabicce Gradara-Vigor Castelfidardo, Jesina-Barbara Monserra, Lunano-Villa San Martino, Marina-Vismara, Moie Vallesina-Biagio Nazzaro, Pergolese-Tavullia Valfoglia, Sant’Orso-Appignanese.