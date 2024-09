Trasferte a Siracusa e Fasano per sbloccare la classifica

Camerano e Chiaravalle ci riprovano a prendere i primi punti nella massima serie. Entrambe in trasferta, sabato, al Sud, con Camerano di scena a Siracusa, mentre Chiaravalle - che vede Hammouda Fehmi capocannoniere della A Gold con 31 centri - scenderanno in casa dei campioni d’Italia di Fasano. Coach Carvalho del Camerano è speranzoso: "Abbiamo recuperato alcuni giocatori importanti ed è arrivato un nuovo innesto (Eyebe, ndr) e posso dire che la squadra ha mostrato dei progressi. Sicuramente continuando a lavorare in questa maniera e allenandoci al completo riusciremo a crescere e a portare a casa la vittoria".

Come spera anche Chiaravalle. Il pivot chiaravallese Patricio Verdino, 29 anni, si rammarica nella partita persa contro Bozen "delle tante palle perse in attacco dove dovremo migliorare, ma il campionato è lungo" dice l’ex Orlando Haenna. Urgente per entrambe togliere quello scomodo zero.

A Gold maschile, terza giornata. Risultati: Sassari-Eppan Appiano 29-24, Chiaravalle-Bozen 27-37, Cassano Magnago-Fasano 32-28, Camerano-Pressano 30-34, Brixen-Siracusa 34-35. 16/10/24: Conversano-Secchia Rubiera, Merano-Cingoli. Classifica: Siracusa 6; Cassano Magnago e Bozen 5; Sassari e Pressano 4; Brixen, Conversano, Fasano, Merano, Cingoli ed Eppan 2; Camerano, Secchia Rubiera e Chiaravalle 0. Prossimo turno. 28/09/24: Pressano-Sassari, Siracusa-Camerano (ore 16), CIngoli-Brixen, Secchia Rubiera-Cassano Magnago, Bozen-Merano, Fasano-Chiaravalle (ore 19), Eppan-Conversano.