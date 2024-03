Trasformismo, mimo e ombre cinesi. Ecco il ritorno di Arturo Brachetti

Riparte da Fabriano il nuovo viaggio di "Solo. The Legend of quick-change", una vera e propria ‘summa’ dell’arte di Arturo Brachetti. Dopo una residenza di riallestimento, questa sera (ore 21, info 07323644 e 0712072439) al Teatro Gentile il trasformista più famoso al mondo proporrà oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo spettacolo, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.

Brachetti, insomma, apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e fantasie, una casa senza luogo e senza tempo, in cui "il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire". Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia. "E’ una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri".

Poi Brachetti spiega che "il filo conduttore è il mio rapporto con un’ombra, interpretata dall’attore Kevin Michael Moore, dotato di telecamera, che cerca di riportarmi verso la terra. L’ombra rappresenta la parte razionale di noi. Io invece, un Peter Pan sessantenne, voglio continuare a volare, a fantasticare e a realizzare le mie fantasie, infantili e non. La lotta c’è durante tutto lo spettacolo, ma alla fine facciamo pace, perché ognuno di noi è fatto un pochino di Peter Pan e un pochino di impiegato che fa i conti con la propria vita, soprattutto quando si arriva alla mia età".