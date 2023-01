"Trash & cleaners", clownerie e musica oggi alla Fenice

Teatro per ragazzi oggi (ore 17) alla Fenice di Senigallia, dove la compagnia Marlon Banda, porta in scena ‘Trash & cleaners’, tra pantomima, clownerie e musica dal vivo. Tom e Toni lavorano in una ditta di pulizie da una vita, e ormai si capiscono con uno sguardo, con un verso. O meglio, Toni è sempre attivo e cerca delle variazioni giocose al lavoro quotidiano mentre Tommi cerca di lavorare il meno possibile, o per nulla. In un mucchio di secchi e scatole Toni cerca molti spunti per coinvolgere l’amico in giochi, balletti e musica. Tommi si ribella, fino a quando dal mucchio di rifiuti riemerge un passato comune che unisce i due ancora di più.