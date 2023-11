Trasporto pubblico, adesso la Tribuzio resta

Il trasporto pubblico locale di Osimo per ora è salvo, in extremis. Il recesso con quattro mesi di anticipo annunciato dalla Tribuzio, che due anni fa aveva acquisito con gara pubblica il ramo d’azienda (quindi anche mezzi e personale) della Tpl Srl Osimo, è stato scongiurato. Doveva terminare a fine ottobre, quindi oggi, e la seconda ditta in graduatoria, la Ago uno srl, sarebbe subentrata subito, parola dell’assessore al Bilancio in Consiglio comunale ma ieri la notizia sorpresa: "A seguito di un contatto costante e costruttivo tra Comune, Tribuzio Marche srl e le organizzazioni sindacali, ieri si è giunti a un accordo per garantire la prosecuzione del servizio Tpl fino a scadenza naturale del contratto prevista per febbraio 2024, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il puntale pagamento della retribuzione ai lavoratori – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni -. L’Amministrazione ha concordato con la Tribuzio un riequilibrio del contratto di concessione in essere con il riconoscimento di un ristoro per il sopravvenuto aumento del costo del carburante per gli anni 2022 e 2023 e per le due mensilità 2024 pari a un cifra complessiva di circa 33mila e 400 euro. Resta inteso che eventuali e ulteriori contributi che dovessero essere erogati dalla Regione al Comune per il caro carburante saranno versati alla Tribuzio solo per la differenza di quanto già anticipato dal Comune". Nessun osimano rimane quindi a piedi e oggi il servizio prosegue. "Grazie a un importante sforzo economico, abbiamo raggiunto un accordo. La nostra priorità è sempre stata quella di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali, la regolarità degli stipendi e l’essenziale funzione del trasporto pubblico". La società lamentava un mancato riequilibrio del contratto nelle motivazioni della risoluzione, aveva spiegato l’assessore al Bilancio, e già poco dopo la vincita della gara aveva subito chiesto al Comune l’adeguamento del 25 per cento del corrispettivo per l’aumento del costo del carburante, una rimodulazione del servizio e una modifica tariffaria. Contemporaneamente era iniziato il ritardo nella corresponsione degli stipendi ai dipendenti. Il Comune, quale committente, aveva operato in qualità di sostituto dell’obbligazione retributiva e contributiva dopo il pignoramento presso terzi da parte di un lavoratore. A luglio era partito il pagamento in sostituzione ai dipendenti dei mesi di marzo, maggio e giugno.

Silvia Santini