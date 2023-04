Trasporto pubblico, autisti senza stipendio

Sono le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Fit Cisl a lanciare l’allarme per i sei autisti dipendenti della Tribuzio Marche srl con sede a Osimo, l’azienda privata che l’anno scorso vinse l’appalto per il servizio di trasporto pubblico locale, acquisendo la Tpl srl, la società partecipata dal Comune che, per legge, l’ha dismessa. Da tre mesi i dipendenti, che da bando comunale erano passati da Tpl a Tribuzio appunto, sono senza stipendio. Quegli autisti temono di passare anche la Pasqua senza paga. "Ho ricevuto una missiva dalle organizzazioni sindacali e mi dichiaro al fianco dei lavoratori della Tribuzio che non ricevono lo stipendio da tre mesi – afferma il sindaco Simone Pugnaloni -. Il mio è un appello affinché nell’immediatezza la Tribuzio onori questo debito con i propri dipendenti, altrimenti saremo costretti a surrogarci al pagamento detraendo le risorse alla liquidazione delle attuali spettanze in favore della società per il contratto di servizio in essere. Confido, dopo questo appello, che Tribuzio paghi immediatamente".

Già un mese fa i sindacati avevano manifestato perplessità al Comune, che velocizzò la pratica di liquidazione delle spettanze di gennaio e febbraio alla Tribuzio Marche srl. La società ha sede legale a Osimo proprio per gestire il trasporto urbano cittadino ma fa parte di un gruppo più grande della Tribuzio srl di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, che oltre a gestire servizi di linea si occupa anche di noleggio autobus e agenzia viaggi, sia nel Lazio che in Abruzzo e nelle Marche. Per colpa della pandemia e oggi del rincaro dei costi energetici e del carburante, il settore tra l’altro ha subito forti ripercussioni a livello economico.

Le ore passano e ci sono anche delle novità e i sindacati non perdono tempo. "Abbiamo attivato la richiesta di ‘pagamento in surroga’ per i sei dipendenti della società laziale perché il Comune si sostituisca all’azienda nel versamento delle spettanze", spiegano da Filt Cgil. "Subito dopo la nostra richiesta il Comune avrebbe versato all’azienda i corrispettivi di gennaio e febbraio per il servizio – affermano dalla Fit Cisl -. Auspichiamo pertanto che per domani massimo possano arrivare gli accrediti delle retribuzioni almeno dei primi due mesi del 2023, altrimenti martedì, dopo il ponte pasquale, incontreremo i lavoratori e valuteremo come muoverci".

Silvia Santini