Trasporto pubblico, gli osimani restano a piedi

La concessione biennale doveva concludersi a febbraio 2024 ma la società che si occupa del trasporto pubblico locale a Osimo ha comunicato al Comune e alla Regione che la interromperà il 31 ottobre lasciando a piedi gli osimani. Il servizio era stato affidato all’azienda frusinate Tribuzio Marche che aveva rilevato la Tpl Osimo. "I primi di settembre, assieme alla consigliera Caterina Donia, capogruppo del M5s, abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco per fare il punto sulle criticità della gestione del trasporto pubblico a Osimo - dichiara Achille Ginnetti capogruppo di Progetto Osimo futura –. Poi abbiamo saputo della notizia dell’interruzione del servizio a ottobre. Siamo molto preoccupati sia per i cittadini osimani che per i dipendenti che nel 2023 non hanno mai ricevuto lo stipendio dalla Tribuzio".

Nel giugno scorso il Comune è intervenuto in surroga versando ai dipendenti della ditta le mensilità arretrate. Sono cinque, ex Tpl. "Un territorio ampio e le tante frazioni – prosegue Ginnetti - avrebbero meritato maggiori attenzioni da una Amministrazione più sensibile alle esigenze della popolazione e alle tematiche green di cui il trasporto pubblico è una colonna portante. Noi eravamo contrari allo scorporo del servizio di trasporto e alla vendita della tpl Osimo. La concessione al privato ha ridotto di molto la qualità del servizio pubblico e creato grossi problemi ai dipendenti, l’Amministrazione doveva sorvegliare e controllare maggiormente e pretendere il rispetto del contratto di servizio". I due capigruppo quindi hanno presentato un’altra interrogazione al sindaco sulla cessazione anticipata del servizio proprio in queste ore. Era l’aprile scorso quando le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Fit Cisl lanciavano l’allarme perché da tre mesi i dipendenti, che da bando comunale erano passati da Tpl a Tribuzio appunto, non ricevevano stipendio.

La situazione si era poi risolta ma il problema sarebbe sopraggiunto per i mesi successivi: "Permane grave e preoccupante la situazione degli autisti che non hanno ricevuto lo stipendio per il servizio svolto nei mesi di giugno, luglio ed agosto oltre alla quattordicesima, come ha fatto rilevare recentemente anche la Fit-Cisl – dichiarano i capigruppo congiuntamente -. L’Amministrazione Comunale avrebbe potuto procedere già da tempo alla risoluzione del contratto di concessione per il ‘mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte dell’impresa affidataria’, come previsto dal Contratto di servizio".

Silvia Santini