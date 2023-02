Tratta da un fregio nel centro di Genova

Lo scialle

La frase "Pensati libera" sfoggiata dalla influencer milanese Chiara Ferragni in occasione della prima serata del festival di Sanremo. La scritta “pensati libera” è incisa su un fregio nel centro storico di Genova, all’incrocio tra via di Fossatello e via San Luca. Chiara Ferragni l’ha portata sul palco durante la prima serata del Festival di Sanremo come parte dell’abito che indossava. Puntualmente questo nuovo mezzo di comunicazioni ha suscitato un dibattito, in special modo nel regno di Chiara Ferragni, ovvero il web.