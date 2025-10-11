Tratta e prostituzione, arrestato nigeriano

Doveva scontare dieci anni di carcere per gravi reati commessi in Francia: un uomo di circa 40 anni, di origini nigeriane, è stato arrestato dai carabinieri di Falconara Marittima. L’uomo, colpito da un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria transalpina, è accusato di sfruttamento della prostituzione e di induzione all’aborto.

Ieri mattina, i militari della locale Tenenza hanno rintracciato e tratto in arresto il cittadino nigeriano, classe 1983: si trovava in via Ugo Bassi. Nei suoi confronti, il 2 ottobre scorso la Corte di Appello di Parigi aveva emesso un mandato di arresto internazionale per i delitti di sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani, interruzione forzata della gravidanza e lesioni personali, che avrebbe posto in essere a partire dal luglio del 2022 e fino al dicembre del 2024.

Il provvedimento, che dispone una pena detentiva di dieci anni, è conseguente alla denuncia che era stata invece presentata a gennaio scorso da una donna francese alla polizia giudiziaria di Parigi. Una denuncia nella quale la donna aveva riferito di essere stata indotta alla prostituzione dal ricercato, che in due occasione l’avrebbe anche costretta ad abortire contro la sua volontà.

Attraverso i canali della cooperazione internazionale di polizia, il provvedimento restrittivo è stato inviato ai carabinieri di Falconara Marittima. Questo in virtù del fatto che il ricercato era stato recentemente censito in zona. Circostanza, quindi, che ha portato i militari falconaresi a mettersi immediatamente sulle tracce del quarantenne: in brevissimo periodo sono riusciti a rintracciarlo proprio nell’Anconetano.

Secondo quanto riferito, l’uomo, nelle fasi dell’arresto, si è dimostrato collaborativo. Successivamente è stato trasferito nel Comando provinciale dei carabinieri di Ancona, per le pratiche di rito, ovvero le procedure di compiuta identificazione e quelle relative al foto-segnalamento.

Dopo la notifica degli atti a suo carico, il nigeriano è stato infine trasferito nel carcere di Ancona-Montacuto, dove si trova recluso e rimarrà in custodia, nell’attesa che si proceda alla sua estradizione in Francia, una volta formalizzate le pratiche delle autorità competenti. L’operazione, conclusa dai carabinieri della Tenenza di Falconara, ha messo in risalto la forte sinergia internazionale tra le forze di polizia.