"Trattamento del linfedema al nuovo polo ‘Bonarelli’"

Prevenzione e trattamento del linfedema, un impegno bypartisan per promuovere il nuovo polo ‘Bonarelli’ all’ex Umberto I. La mozione presentata dal consigliere del Partito Democratico Andrea Vecchi e votata all’unanimità, chiede al sindaco di interfacciarsi con la Azienda Sanitaria Territoriale 2 di promuovere l’organizzazione di un servizio ambulatoriale dedicato alla prevenzione e al trattamento del linfedema nel sito di largo Cappelli.

Il linfedema, come spiegato dal Consigliere Vecchi, è una malattia cronica ingravescente, che coinvolgendo diversi distretti corporei determina quadri più o meno severi mettendo a rischio la qualità della vita delle persone fino a quadri gravi di disabilità. Sono circa 100 all’anno i nuovi pazienti, solo ad Ancona, e tra questi linfedema successivo al trattamento della patologia oncologica mammaria o di altra natura come il melanoma.

Un quadro molto complesso affrontato dal dottor Vecchi: "È un serio problema sociale al quale l’intera comunità politica anconetana intende dare il suo contributo propositivo. In primo luogo per promuovere l’attuazione di quanto già approvato in Conferenza Stato Regioni sulla gestione territoriale del problema, sollecitando la presenza nella nuova struttura dell’organizzazione e delle competenze per la prevenzione e cura erogate dal Sistema Sanitario Nazionale nel cuore del capoluogo".

La mozione, a firma Vecchi, è stata condivisa da tutti i consiglieri Dem: Federica Fiordelmondo, Susanna Dini, Stefano Foresi, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli, Angelo Tomassetti.