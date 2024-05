Trattamento rifiuti alla Zipa: scoppia la bufera. Bocchini: "Una bomba ecologica tra la gente"

Impianto per il trattamento dei rifiuti nella zona industriale (in via di autorizzazione), crescono le preoccupazioni e le polemiche. A lanciare il là è l’ex presidente del consiglio comunale Daniele Massaccesi via social, a cogliere la palla al balzo il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini. E il sindaco Lorenzo Fiordelmondo getta acqua sul fuoco. "Ma è vera la notizia di un impianto per rifiuti pericolosi (anche amianto e fanghi industriali) vicino al luogo dove vengono cucinati i pasti per le scuole? – incalza Massaccesi -. A che punto sono le ‘procedure di valutazione? Rischi e pericoli scongiurati? C’è uno strano silenzio: nessun comitato ‘spontaneo’ si preoccupa di ciò? Il tutto in attesa che l’assessore all’Ambiente e il presidente della commissione competente si sveglino dal loro torpore e mettano a conoscenza consiglieri e cittadini del progetto".

"Verissimo – aggiunge il presidente Bocchini - il biodigestore alla Coppetella a impatto ambientale zero e a conto economico positivo no (era stato proposto dall’ex sindaco Bacci ma bocciato dal Pd, partito del sindaco Fiordelmondo, perché sarebbe stato gestito dai privati, ndr). Però una bomba ecologica in viale dell’Industria sì. Il tanto declamato slogan ‘Jesi città futura’ prenderà sempre più le sembianze di Jesi città dell’immondizia, e pericolosa per giunta. Con 30-35 autotreni al giorno che porteranno rifiuti di ogni genere nel bel mezzo di una zona industriale popolata da migliaia di lavoratori. Il tutto nel silenzio più assordante delle istituzioni, molto più propense a un ambientalismo di facciata e a slogan anti impresa".

"È arrivata in Provincia – replica il sindaco Fiordelmondo - la richiesta di un procedimento autorizzatorio unico per la realizzazione di un impianto di bonifica di terreni, alla Zipa. Quando sarà convocata la conferenza dei servizi dove si confronteranno tutti i soggetti istituzionali chiamati a esprimere pareri (tra cui il Comune) o autorizzazioni, si potranno compiere tutte le valutazioni del caso e ovviamente sarà cura dell’Amministrazione comunale informare puntualmente e correttamente la cittadinanza e mettere il consiglio comunale nella sua pienezza di funzioni. Creare un allarme, senza avere prima approfondito tutto quanto necessario alle decisioni, risponde a una cultura politica che non appartiene alla corrente amministrazione".

Sara Ferreri