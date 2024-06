Trattative a oltranza: ballottaggio senza intese

E’ stato un sabato di trattative frenetiche quello di ieri per l’apparentamento ufficiale a Osimo, dopo un venerdì altrettanto intenso, fatto di riunioni e telefonate. Il candidato a sindaco al ballottaggio del 23 e 24 Francesco Pirani (9 liste con FdI e le Liste civiche storiche con Dino Latini, 34,9 per cento) ha incontrato il candidato escluso al ballottaggio Sandro Antonelli (coalizione civica con FI e Lega all’interno ma senza simbolo) per mettere per iscritto l’unione delle liste. C’è da mettere d’accordo troppe parti però, in primis le Liste civiche all’interno e Fratelli d’Italia che nell’eventualità avrebbero da perdere, come detto, diversi scranni in Consiglio comunale ciascuno.

Non avrebbe convinto in toto il terzo escluso al ballottaggio la proposta di Pirani ad Antonelli secondo cui, con l’apparentamento ufficiale all’entrata in Consiglio comunale dovranno rientrare tutti nelle liste che sono state elette con Pirani stesso (quindi Antonelli dovrebbe cancellare i simboli delle sue liste) e in giunta dovranno esserci solo persone che non hanno mai ricoperto la carica di assessori. Fino all’ultimo hanno trattato, con proposte e controproposte continue. Si tenta di riappacificare gli animi divisi dopo la rottura del centrodestra mesi fa ma è un accordo che in ogni caso sarebbe difficile da portare a termine. Anche sui social si leggono tanti botta e risposta tra esponenti (anche candidati) delle Liste civiche di Dino Latini e altrettanti della coalizione Antonelli. Diversi ritengono che siglandolo Pirani avrebbe già la vittoria in tasca, altri che non basta per portarlo alla vincita perché le variabili sono troppe: c’è quella dell’astensionismo già registrato al primo turno a esempio, di chi ha votato prima ma non tornerà e dell’elettorato che deciderà comunque di non seguire il "dettame" dell’apparentamento. Entro oggi a mezzogiorno la decisione definitiva perché scadono i tempi per presentare gli accordi di apparentamento ufficiale. Glorio (centrosinistra, 8 liste tra cui M5s e civiche, 40 per cento al primo turno) invece è ormai certa da almeno due giorni che non ha tentato ufficialmente alcun apparentamento "vero" e corre da sola con la sua coalizione appellandosi agli indecisi, a chi non è andato a votare, a chi è comunque interessato al suo programma provenendo da un’area moderata e di centrosinistra.

Silvia Santini