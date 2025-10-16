Trattative ad alta tensione. I sindacati chiamano le istituzioni. L’Usb sbotta: "Siamo stati esclusi"

Dopo i primi due, infruttuosi, incontri con il Cd’A e la direzione tecnica di Conerobus i sindacati chiedono un faccia a faccia urgente alle istituzioni e ai soci. La risposta dei diretti interessati non sembra tradire la stessa fretta dei rappresentanti dei 430 lavoratori di Conerobus: "Dobbiamo trovare una data che vada bene a tutti, non avrebbe senso fare incontri separati" dice il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, a cui fa eco il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti: "Apprendo da voi di questa richiesta di un summit da parte dei sindacati, ci sentiremo col presidente Acquaroli per organizzarci. Sono fiducioso".

A quell’incontro, quando mai sarà possibile organizzarlo, presenzieranno anche i soci minori, dalle altre aziende del Tpl del territorio ai privati, sebbene Comune e Provincia assieme coprano quasi due terzi del capitale sociale (71%): "Le segreterie regionali richiedono un incontro urgente per avere risposte certe e impegni strutturali vista la difficile situazione di Conerobus" scrivono le rappresentanze sindacali presenti in Conerobus, fiduciosi in una ‘risposta pronta’ che al momento non è certa.

Rapporti sindacali che però continuano a scricchiolare. In effetti la richiesta di un assise inviata a soci e istituzioni porta la firma di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl. All’appello manca l’Usb che prontamente ha sbottato: "Siamo stati esclusi senza motivo, non ci faremo zittire – si legge in una nota inviata ieri dall’Unione dei sindacati di base – Lunedì scorso le lavoratrici e i lavoratori di Conerobus hanno espresso chiaramente una richiesta: unità. Un’unità reale e infatti in quell’assemblea abbiamo condiviso un comunicato stampa unitario, chiedendo un incontro con i soci pubblici per affrontare i problemi del trasporto pubblico locale. Quando è arrivato il momento dell’incontro, tuttavia, Usb Lavoro Privato Ancona è stata esclusa senza alcuna spiegazione. Un gesto grave, offensivo e antidemocratico, che calpesta la volontà dei lavoratori".

Nel frattempo, l’altro giorno le segreterie provinciali e le rsu di Conerobus hanno fissato la data dello sciopero di 8 ore per giovedì 20 novembre prossimo. A distanza di 35 giorni da quella data e con una serie di vertici messi in calendario, non è da escludere che lo stato di agitazione possa rientrare, anche se serviranno delle solide basi di appoggio ai lavoratori per fare marcia indietro.

Il risentimento dell’Usb va avanti e colpisce duro: "Ci hanno escluso perché Usb non prende un euro dalle conciliazioni mentre altri sindacati mettono le mani sul salario già misero dei lavoratori con tariffa minima di 50 euro? Forse perché non abbiamo referenti politici, né nel centrodestra né nel centrosinistra? O forse perché siamo gli unici che lottano davvero, fino a denunciare Conerobus con un esposto alla Procura della Repubblica, per difendere la sicurezza e la dignità di chi lavora? Forse perché senza l’intervento di Usb non sarebbe mai arrivata la bozza della proposta di accordo sull’utilizzo dei Fondi di Solidarietà?"