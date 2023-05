Trattore e barchetta solo nei sogni Gli abili venditori erano truffatori

Pensano di comprare un trattore e una barchetta ma vengono truffati per 1.100 euro. I carabinieri di Fabriano negli ultimi giorni hanno denunciato tre persone dopo aver scoperto due nuove truffe online.

Nel primo caso un uomo di Foggia, quarantenne, già noto, è stato denunciato per aver truffato un fabrianese quarantenne. Il presunto venditore aveva messo in vendita online un motore agricolo seminuovo.

Si è fatto accreditare oltre 800 euro, ma a casa del fabrianese non è mai arrivato nulla. Così la vittima si è recata in caserma. I carabinieri di Fabriano, dopo lunghe indagini informatiche hanno identificato e denunciato l’autore della truffa.

Sempre in questi ultimi giorni è stata scoperta una seconda truffa: vittima un quarantenne dell’est Europa residente a Fabriano. L’uomo aveva visto in un sito un annuncio riguardante la messa in vendita di una barchetta di piccole dimensioni. Ha versato 300 euro come caparra, ma a casa sua quella barca non è mai arrivata. Così si è rivolto ai carabinieri. Avviate le indagini, un trentenne di Napoli e una cinquantenne di Napoli, già noti, sono stati denunciati per truffa in concorso. Dato il fenomeno in aumento delle cybertruffe continuano gli incontri con la cittadinanza da parte dei carabinieri della compagnia di Fabriano. Sono in corso, infatti, incontri di prevenzione nelle scuole, nelle parrocchie, e nelle associazioni. E sono previste nuove iniziative che si svolgeranno nelle prossime settimane.

