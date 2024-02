Trattore e cippatrice furto al cimitero

Rubano un trattore con una macchina cippatrice, salgono a bordo, scappano e abbandonano la seconda. Curioso furto avvenuto domenica sera, attorno alle 21, al cimitero di Moie. Le indagini sono in mano ai carabinieri della stazione di Castelplanio a caccia di ogni elemento utile per arrivare ai responsabili. Il trattore New Holland e la macchina cippatrice, usata per lavori di pulizia del verde e per ridurre in piccole scaglie il legno, erano stati parcheggiati da poche ore davanti al cimitero dove erano stati svolti dei lavori di manutenzione del verde quando i malviventi sono entrati in azione.

Il trattore è stato poi ritrovato abbandonato nelle campagne circostanti, ma della macchina operatrice nemmeno l’ombra. I proprietari, titolare di una piccola ditta locale che si occupa di manutenzione del verde non riescono a capacitarsi come abbiano potuto asportare la cippatrice che è molto pesante, se non con l’ausilio di un altro trattore. Si cercano testimoni che abbiano potuto notare qualcosa visto il probabile rumore che sarebbe stato fatto domenica notte. I carabinieri in serata hanno ritrovato la cippatrice.