Trattore trancia cavo: "Dieci mesi di calvario e nessuno interviene"

Un trattore agricolo trancia, per errore, un cavo della fibra e per un residente nella zona del Pinocchio inizia un vero e proprio calvario tecnico. In oltre dieci mesi l’uomo, L.M., non solo non è riuscito a sistemare il problema, ma sembra che i contatti con la società telefonica che avrebbe dovuto ripristinare l’impianto in maniera definitiva non siano più attivi. Storie di ordinaria quotidianità: "Dieci mesi fa un trattore ha tranciato il cavo del mio telefono teso da un palo a un altro; dopo aver fatto una segnalazione a chi di competenza, sono venuti a ripararlo ‘provvisoriamente’, dicendo che sarebbero poi venuti con le scale per tenderlo da palo a palo, come era prima; ciò significa che lo hanno lasciato appoggiato alla rete mia e del mio vicino per una lunghezza di circa cinquanta metri. La prima richiesta di riparazione l’ho fatta il 22 giugno 2024 e ho continuamente telefonato sentendomi sempre rispondere che sarebbe intervenuto il tecnico. I reclami si sono susseguiti nel corso del 2024 e fino alla fine di febbraio scorso quando è venuto un tecnico che ha fatto diverse fotografie e, come tutti gli altri, ha promesso un rapido intervento. Sono trascorsi altri due mesi senza alcun esito e oggi (ieri, ndr.) ho fatto una nuova telefonata"