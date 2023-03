Travolge ciclisti con l’auto Due sono in gravi condizioni

Ottantottenne alla guida della propria vettura tampona gruppo di ciclisti: il bilancio è di due feriti, entrambi settantacinquenni. È accaduto ieri attorno alle 11 in via dell’Industria all’altezza della Clabo e poco prima del cosiddetto ponte bianco. Si è levata in volo l’eliambulanza Icaro atterrata nel piazzale di una vicina azienda della zona industriale per trasportare in codice rosso uno dei due ciclisti, il più grave, residente ad Agugliano all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi, accusava un forte dolore al bacino e alla schiena ma il ciclista è rimasto cosciente anche se dolorante durante i soccorsi. Resta strettamente monitorato ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche l’automedica di Jesi e l’ambulanza della Croce gialla di Agugliano che ha trasportato l’altro ciclista, settantacinquenne di Ancona, con un codice di media gravità all’ospedale Urbani.

Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sotto choc ma illeso il conducente della Lancia Y, 88enne di Montemarciano che ha tamponato le bici. Si è immediatamente fermato a prestare i soccorsi ai due ciclisti, così come gli altri ‘sportivi’ che erano in gruppo. All’anziano nel chinarsi sui ciclisti a terra sono mancate le gambe, anche lui si è adagiato a terra probabilmente per lo spavento ma poco dopo, aiutato dagli altri ciclisti si è ripreso.

Sul posto per i rilievi e per far defluire il traffico la polizia locale. La parte finale del viale della Zipa, direzione Ancona, è stato chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi. Limitati i disagi al traffico. L’episodio fa tornare alla ribalta il nodo della convivenza in strada di mezzi motorizzati e pedoni. Poco prima un altro schianto nella vicina Monsano tra un furgone e una vettura: ferito un giovane che stava raggiungendo con un collega il posto di lavoro. Erano le 8 quando in via Sant’Antonio, all’incrocio con via Sant’Ubaldo si sono scontrati un furgone Citroën Jumper e un’Alfa Romeo Giulietta. Ferito per fortuna non gravemente l’automobilista 30enne residente a Monsano: è stato trasportato dalla Croce Verde jesina al pronto soccorso del Carlo Urbani. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto anche l’automedica, i vigili del fuoco del distaccamento jesino e i carabinieri.

Sara Ferreri