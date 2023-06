Travolse Giampieri con un suv, chiesto il processo per la turista

Morto in un incidente con lo scooter, la procura ha chiesto il processo per la turista che travolse Luciano Giampieri, 82 anni, storico titolare dello chalet "Il cavalluccio di mare". L’incidente stradale risale al 6 luglio dello scorso anno. Era stato un suv, guidato da una 35enne originaria di Vicenza, ad investire l’imprenditore, lungo la via Litoranea, a Numana. La donna, difesa all’avvocato Nazzareno Ciucciomei, è accusata di omicidio stradale. Nell’udienza preliminare che si è tenuta ieri, davanti al gup Alberto Pallucchini, l’imputata ha avanzato attraverso il suo difensore la volontà di chiedere la messa alla prova ma il giudice ha dovuto rinviare l’udienza al 18 luglio. Per quella data infatti si dovrebbe pronunciare la corte costituzionale sulla legittimità o meno, che è stata sollevata in altre sedi giuridiche, per chi beneficia delle attenuanti, di chiedere la map anche per questo tipo di reato. I familiari dell’uomo sono parti offese con l’avvocato Ugo Pierlorenzi. L’incidente mortale era avvenuto attorno alle 20.30. Giampieri, originario di Sirolo, procedeva in direzione Numana quando il suv ha attraversato completamente la carreggia in retromarcia. Una dinamica piuttosto chiara visto che le telecamere di un ristorante avevano ripreso tutta la scena. Il materiale era stato subito acquisito. L’imprenditore, che a settembre avrebbe compiuto 83 anni, quella sera guidava un Piaggio 50 e aveva appena chiuso lo stabilimento balneare, tra i più storici della riviera del Conero. Le sue condizioni erano apparse subito gravi ai primi soccorritori tanto che si era alzata in volo anche l’eliambulanza.

