Travolta da un’auto mentre attraversa la strada: 38enne ferita

Investimento ieri mattina a Castelfidardo, a due passi dal centro storico. Una donna di 38 anni di origine macedone, è stata investita mentre attraversava la strada, via Matteotti. Sul posto sono arrivati i sanitari in ambulanza (Croce gialla di Camerano e automedica da Osimo) e gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e per dirigere il traffico. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzata in volo anche l’eliambulanza che è atterrata poco distante per caricare la donna. I rilievi sono al vaglio, anche grazie all’aiuto della visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale per ricostruire la dinamica. In quel tratto, poi chiuso al traffico, sono presenti le strisce pedonali. Il conducente della macchina sarà sottoposto agli accertamenti di rito. Le condizioni della donna, rimasta sempre cosciente, non sono tali da destare preoccupazioni per quanto riguarda i parametri vitali. Tantissima la paura tra gli automobilisti che hanno visto la donna ferita. Via Matteotti, la stra che conduce a Porta Marina, spesso è stata teatro di incidenti anche in quel punto, molto trafficata com’è sia nelle ore diurne che notturne.