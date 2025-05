Travolti e uccisi in bici. Morto il papà di Marco

Investiti e uccisi mentre erano in bici a Senigallia: slitta al 3 novembre l’udienza preliminare per il conducente della Mazda, 19 anni, di Cagli, che causò la morte di Marco Torcianti, 47 anni, e la moglie Sara Ragni, 36 anni, di Polverigi. La coppia ha perso la vita il 13 agosto scorso, lungo la statale Adriatica 16, travolti dalla vettura mentre pedalavano. Era mattina e morirono sul colpo. Il 19enne è accusato di omicidio stradale plurimo. Ieri la giudice Francesca De Palma ha preso atto dell’astensione dell’avvocato dell’imputato, per lo sciopero delle camere penali, e ha disposto il rinvio tra sei mesi. Il 19enne rischia di finire a processo se la giudice lo rinvierà a giudizio. E’ difeso dall’avvocato Chiara Gasparini. I familiari della coppia morta sono rappresentati dall’avvocato Alessio Stacchiotti. In questi giorni hanno dovuto subire un nuovo lutto. E’ venuto a mancare il padre di Marco, Renato Torcianti, 84 anni, di Ancona. E’ deceduto sabato, per una malattia che gli era stata riscontrata dopo la morte del figlio. Non potrà sapere come finirà a livello penale la vicenda che ha segnato il lutto nella sua famiglia. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 15, nella chiesa di San Paolo Apostolo a Vallemiano, ad Ancona. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Le Muse, in via primo maggio 70/c, ad Ancona. Dalle indagini sull’incidente stradale, che il pubblico ministero Andrea Laurino aveva delegato alla polizia stradale, era emerso che il giovane alla guida della Mazda, neopatentato, non era né ubriaco né drogato. A causare l’incidente, all’altezza di Marzocca, sarebbe stato un colpo di sonno che lo avrebbe portato ad invadere la corsia opposta dove si trovavano i ciclisti.

Marina Verdenelli